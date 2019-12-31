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TFF’nin harcama limitleri açıklamasına Beşiktaş’tan tepki!
Süper Lig

TFF’nin harcama limitleri açıklamasına Beşiktaş’tan tepki!

TFF'nin kulüplerin harcama limitlerine dair açıklamasına Beşiktaş'tan tepki geldi. Açıklamada "Takım Harcama Limitimiz olması gerekenden çok daha düşük seviyede" ifadeleri yer aldı.

31 Aralık 2019 16:04

Türkiye Futbol Federasyonu gün içinde “Takım Harcama Limiti” açıklamasında bulunurken Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden bu açıklamaya tepki gösterdi. Son 6 ayda faizlerin düşürülmesi nedeniyle TFF’nin limitleri %31.5 faiz oranı üzerinden hesaplamasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi işte bu açıklamayı yayınladı:

“Kulübümüzden Açıklama

31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.

31 Aralık 2019 TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonu harcama limitlerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Türkiyemizin tüm kurumları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.

TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Beşiktaş JK”

Son güncelleme 16:15 | 31 Aralık 2019
beşiktaş süper lig tff
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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