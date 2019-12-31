Son dakika Antalyaspor’da Stjepan Tomas gönderildi!

Süper Lig’in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpte 15 Kasım’da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

Sezona Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftadaki Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında Korkmaz’ı ile yolları ayırıp 12. haftadaki Gaziantep FK maçına Tomas ile çıktı.

Antalyaspor 17. hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer alırken, son galibiyetini 7. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında aldı.