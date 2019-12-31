Son dakika! Galatasaray’dan flaş yapılandırma ve Florya açıklaması!

Galatasaray için son derece önemli olan Florya Metin Oktay Tesisleri’nin akıbeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada tesislerin yeniden kulübe kazandırıldığı ifade edilirken tüm hacizlerin de kaldırıldığı belirtildi.

Galatasaray`da sol bek işlemi tamam! 1.5 yıllığına... Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray`da sol bek takviyesinde sona gelindi. RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi, 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiralanacak. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık diye konuştu. İlgili Haberi Oku

İşte o açıklama:

“Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur.”