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Trabzonspor

Son dakika! Badou Ndiaye Trabzonspor’da… Formayı giydi poz verdi!

Trabzonspor'da yeni yılın ilk sürprizi! Bordo mavililer İngiltere Premier Lig'de Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı. Yıldız futbolcu Trabzonspor formasını giyerek instagram hesabından paylaştı.

31 Aralık 2019 19:23

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor İngiltere Premier Lig’de Stoke City forması giyen Badou Ndiaye’nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray forması giyen Ndiaye geçtiğimiz sezon İngiltere’ye transfer olmuştu.

2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri döndü. Senegalli futbolcu yeni yıla saatler kala instagram hesabından Trabzonspor formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlandı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtildi.

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New Year SURPRISE

Badou Ndiaye (@badouboy7)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 19:34 | 31 Aralık 2019
Badou Ndiaye kiralık süper lig trabzonspor transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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