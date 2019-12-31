Son dakika! Badou Ndiaye Trabzonspor’da… Formayı giydi poz verdi!

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor İngiltere Premier Lig’de Stoke City forması giyen Badou Ndiaye’nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray forması giyen Ndiaye geçtiğimiz sezon İngiltere’ye transfer olmuştu.

2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri döndü. Senegalli futbolcu yeni yıla saatler kala instagram hesabından Trabzonspor formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlandı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtildi.