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Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Seda Sayan’ın oğlu Oğolcan’ın merak edilenleri…
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Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Seda Sayan’ın oğlu Oğolcan’ın merak edilenleri…

Daha önce Survivor'da da yarışan Oğulcan Engin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye yarışmasına konuk olacak. Peki Seda Sayan’ın oğlu olarak tanınan Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında ve nereli?

31 Aralık 2019 15:37

Oğulcan Engin, Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak 1990 yılında dünyaya geldi. Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım at daha sonra aldığı karar ile futbol hayatını sonlandırdı. İşte Oğulcan Engin hakkında merak edilenler… SURVİVOR OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya’da görev almaktadır.

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka'lıdır.

Son güncelleme 15:37 | 31 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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