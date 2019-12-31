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Max Kruse kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Süper Lig

Max Kruse kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, bu akşam yayınlanacak O Ses Türkiye yarışmasına konuk olacak. Son olarak Werder Bremen'de forma giyen tecrübeli oyuncu Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında ve nereli?

31 Aralık 2019 13:51

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya’da doğdu. Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Max Kruse hakkında tüm merak edilenler…

MAX KRUSE KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Son güncelleme 13:51 | 31 Aralık 2019
Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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