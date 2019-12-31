Margaret Court: ‘Eş cinsellik Şeytan’dan geliyor’

Avustralyalı tenis efsanesi Margaret Court, eş cinsel bireylerle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Court bir kilisenin 10. yıl dönümünde yaptığı konuşmada “eş cinselliğin Tanrı’dan değil, Şeytan’dan geldiğini” söyledi. 77 yaşındaki efsanenin yaptığı tartışma yaratan açıklama, yalnızca haftalar sonra başlayacak ve 50. yıl dönümünü kutlayacak Avustralya Açık’a gölge düşürdü.

7-8 yaşındaki çocukların cinsiyetinin değiştirilmeye çalışıldığını savunan Court, “Yaratılış’ın ilk satırlarını okuyun. Eril ve dişil terimleri geçer, size o kadar söylüyorum” dedi. LGBT ile ilgili yorumlarda da bulunan Court, “Zamanla keşke sonuna T koymasaydık diyecekler, özellikle de kadın sporları için konuşuyorum. Çünkü çok fazla sorunla karşılaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Court’un yorumları dünya genelinde de büyük tepki topladı. Birçok kişi Avustralya Açık’taki ana kortun (Margaret Court Arena) isminin değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Daha önce Avustralya Tenis Federasyonu kasım ayında Court’un eş cinsellik karşıtı yorumları sebebiyle açık bir mektupla, eski tenis yıldızının yorumlarının kabul edilemeyecek seviyede olduğunu ve organizasyonlarda yer almasını hoş karşılamayacaklarını açıklamıştı. Court’un bu yorumlarının senelerdir birçoklarının canını yaktığını, buna karşın tenis tarihini değiştiremeyeceklerini söylemişti.

Court’un kırılması zor bir rekor olan 11 Avustralya Açık zaferiyle birlikte, toplam 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.