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Loris Karius kimdir, kaç yaşında? İşte Karius’un merak edilenleri…
Süper Lig

Loris Karius kimdir, kaç yaşında? İşte Karius’un merak edilenleri…

Liverpool'dan Beşiktaş'a geçtiğimiz yıl transfer olan Loris Karius hem magazin hem de spor gündeminden düşmüyor. Bu akşam da O Ses Türkiye yarışmasına katılacak olan Loris Karius'un hayatı merak ediliyor. Peki Loris Karius kimdir?

31 Aralık 2019 14:57

1.89 boyundaki Alman kaleci Loris Karius, 1993’te Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach’ta doğdu. İşte Loris Karius’un merak edilenler….

LORİS KARİUS KİMDİR?

FV Biberach ve SG Mettenberg’den sonra SSV Ulm 1846’nın altyapısına giren Karius, 12 yaşında Stuttgart altyapısına adım attı. 16 yaşında İngiltere’ye gidene kadar burada futbola devam etti.

2009-2011 arası futbola Manchester City altyapısında devam eden Alman kaleci, 2011’de Mainz’a kiralandı. 2013/14’ten itibaren Mainz’ın a takımında forma giymeye başlayan Karius, toplam 91 Bundesliga maçına çıktıktan sonra 2016/17’de 4.75 milyon pound’a Liverpool’a transfer oldu. Karius, 2 sezonda 29 Premier Lig maçında oynadı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Kırmızılar’da 13 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıktı.

Son güncelleme 14:57 | 31 Aralık 2019
Loris Karius
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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