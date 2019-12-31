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Kaostan umuda
Süper Lig

Kaostan umuda

Beşiktaş derbisi öncesi tahtı sallanan Ersun Yanal'lı Fener, iki galibiyetle lider Sivasspor’la aradaki puan farkını 6’ya indirdi. Şampiyonluk beklentileri arttı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 31 Aralık 2019 07:37

Süper Lig'in ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bahar havası esiyor. Sarı-lacivertlilerde son 2 haftada büyük değişkenlik yaşandı. 3-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle eleştirilerin hedefinde olan Teknik Direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında karmaşık duygular içinde yer aldı. Sarı-lacivertliler, Kartal'ı 3-1 yenmeyi başardı ve Yanal'ın eli güçlendi. Kanarya, önceki gün Çaykur Rize deplasmanından da 3 puanı koparmasını bildi.

LİGİN EN GÜÇLÜ ADAYI

Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra bir deplasman karşılaşmasından galibiyetle döndü. 4. sırada ilk devreyi kapatan sarı-lacivertlilerin 37 puanlı lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı 6. Sezonun ikinci devresinin ilk bölümdeki fikstür avantajını da elinde bulunduracak olan Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. İddaa da Kanarya'nın Süper Lig'deki şampiyonluk oranını 2.80'le belirleyip mutlak favori gösterdi.

Son güncelleme 08:01 | 31 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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