Kaostan umuda

Süper Lig'in ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bahar havası esiyor. Sarı-lacivertlilerde son 2 haftada büyük değişkenlik yaşandı. 3-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle eleştirilerin hedefinde olan Teknik Direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında karmaşık duygular içinde yer aldı. Sarı-lacivertliler, Kartal'ı 3-1 yenmeyi başardı ve Yanal'ın eli güçlendi. Kanarya, önceki gün Çaykur Rize deplasmanından da 3 puanı koparmasını bildi.

LİGİN EN GÜÇLÜ ADAYI

Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra bir deplasman karşılaşmasından galibiyetle döndü. 4. sırada ilk devreyi kapatan sarı-lacivertlilerin 37 puanlı lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı 6. Sezonun ikinci devresinin ilk bölümdeki fikstür avantajını da elinde bulunduracak olan Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. İddaa da Kanarya'nın Süper Lig'deki şampiyonluk oranını 2.80'le belirleyip mutlak favori gösterdi.