Galatasaray’dan KAP’a açıklama! Borç yapılandırma…

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği bildirildi.
Galatasaray AŞ’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyulur.”
5 AĞUSTOS’TA İLK ANLAŞMA
Galatasaray AŞ, borç yapılandırması için 3 bankadan oluşan konsorsiyum ile 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma anlaşmasına varmıştı.