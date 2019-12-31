Galatasaray’dan KAP’a açıklama! Borç yapılandırma…

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Galatasaray AŞ’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.”

5 AĞUSTOS’TA İLK ANLAŞMA

Galatasaray AŞ, borç yapılandırması için 3 bankadan oluşan konsorsiyum ile 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma anlaşmasına varmıştı.