Galatasaray’da sol bek işlemi tamam! 1.5 yıllığına…

Galatasaray’da yolların ayrılması beklenen Yuto Nagatomo’nun yerine gelecek olan sol bek belli oldu. RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi için oyuncunun kulübünde resmi açıklama geldi. RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, transferin açıklanacağını söylerken, “Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1.5 YILLIĞINA…

Galatasray, 21 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Galatasaray, RB Leipzig’in Temmuz 2018’de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle River Plate’ten kadrosuna kattığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak. Galatasaray`ın 2019`da 6 ayı gündüz 6 ayı gece Galatasaray 2019`un ilk yarısını 3 kupayla kapatırken, ikinci yarıda istediği performansı gösteremedi. Sarı-kırmızlılar, 2019`daki iki transfer döneminde 19 futbolcuyu kadrosuna kattı. Fatih Terim`in öğrencileri bu sene Avrupa kupalarındaki 8 maçta galibiyet alamadı. Beş kulvarda 51 resmi maça çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 14 beraberlik aldı, 12 müsabakada mağlup oldu. İlgili Haberi Oku