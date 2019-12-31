Evinde en başarılı takım Sivasspor!

Süper Lig’in ilk yarısını 37 puanla zirvede tamamlayan Sivasspor, tarihi bir başarıya imza attı. Yiğidolar, 17 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan topladı. Evinde 19 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca ligdeki 18 takım içinde evinde en başarılı ekip olmayı da başardı. Rıza Çalımbay’ın takımı, sahasında oynadığı 9 maçın 8’ini kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 25 puan toplayan Sivasspor, iç sahada rakiplerine üstünlük kurdu.

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Sivasspor’un evinde oynadığı mücadeleler şöyle:

Sivasspor: 3 – Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 – Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 2 – Trabzonspor: 1

Sivasspor: 3 – Ankaragücü: 3

Sivasspor: 2 – Antalyaspor: 1

Sivasspor: 2 – Konyaspor: 0

Sivasspor: 2 – Kasımpaşa: 0

Sivasspor: 3 – Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1 – Göztepe: 0

Deplasmanda 5. sırada

Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı. Yiğidolar, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivas, kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı.