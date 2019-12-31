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Dünyayı ağlatan görüntü… El Turco, kaybettiği oğluna sözünü tuttu
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Dünyayı ağlatan görüntü… El Turco, kaybettiği oğluna sözünü tuttu

Bazen kelimeler yaşananları anlatmakta yetersiz kalabiliyor. Monterrey kulübünün El Turco lakaplı teknik adamı Antonio Mohamed'in hikayesi de böyle hikayelerden.

SKOR DIŞ HABER 31 Aralık 2019 09:18

Monterrey hocası Antonio Mohamed’in geçtiğimiz hafta boyunca normal halinin aksine çok sessiz olduğu görüldü, sorulara yanıt vermedi, muhabirlerle sohbet etmedi. Meksika Apertura Ligi’nin final maçında Monterrey son penaltıyı gole çevirip şampiyon olduğunda ise El Turco gözyaşlarına boğuldu. Tüm takım kutlamalar yaparken Arjantinli hoca elinde tespihi ile ağlayarak dua ediyordu.

Bu gözyaşlarının ardında çok üzücü bir hikaye var. Antonio Mohamed’in 9 yaşındayken bir trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Farid bir Monterrey taraftarıydı. Çünkü babası 1998-2000 yılları arasında Monterrey’de forma giymişti. Farid 2006 yılında Dünya Kupası sırasında Almanya bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Babası ona bir gün Monterrey’e dönüp şampiyonluk yaşatacağına dair söz vermişti. El Turco bu sözünü 13 yıl sonra tutmuş oldu.

Club America karşısında 2-1’in rövanşının 2-1 bitmesi üzerine penaltılarda rakibini 4-2 deviren Monterrey’in hocasının bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı. Teknik direktörlük kariyeri inişli çıkışlı bir grafik çizen Antonio Mohamed iki kere de finalin kıyısından döndü.

Ancak bu kez zafer geldi. Sözler tutuldu, son görev tamamlandı. Yas ve kutlamalar birbirine karıştı.

Son güncelleme 09:24 | 31 Aralık 2019
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