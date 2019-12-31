Bordo – maviye yazık etmeyin

Türk futbolunda ilk devrimi gerçekleştiren takım Eskişehirspor'du. Sonra Anadolu'ya ilk kupayı Ankaragücü getirdi. Ve Karadeniz'den gelen dalgalar Trabzonspor'u oluşturdu. Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi gençlerle altyapıya önem veren iki teknik direktör, Trabzonspor mucizesini yarattı. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Ali Kemal ve daha birçok genç, bu kulübün tedrisatından geçti. Kolay kolay yenilmez denilen Liverpool'u şimdi olmayan Avni Aker'de Trabzonspor yendi ve bütün Avrupa onların adını öğrendi. Sırları çok basitti: Altyapı.

PROFESYONELLİK TUZAĞI

TRABZONLU, Giresunlu, Ordulu, Tirebolulu, Farozlu gençler biraz yetenekli oldular mı ortaya büyük yıldızlar çıkmaya başladı. Ve gelen ilk şampiyonluk… Gençler hatırlamaz, çok iyi bir santrfor olan Hüseyin'in Fenerbahçe'ye attığı gol, Trabzonspor'un liderliğe yükselişi ve ilk şampiyonluğu yakalayışı… Sonraki yıllar hep gençler ön plandaydı. Ama yenilmez armada profesyonelliğin tuzağına düştü, yabancı hoca ve futbolcular dönemi başladığında Trabzonspor'un gençleri artık yoktu. Karaman ise eskiye dönmeye çalışıyordu. Çünkü başka çare yoktu; bunu iyi biliyordu.

KARAMAN'SIZ GÜNLER…

Yabancı transferleri de genç oyunculardan oluşuyordu çoğu zaman. Artık tek bir madde vardı bordo-mavili camia için: Sabır. Şimdi Karaman'sız günler başladı. Son 30 yıldır yönetimlerde, hocalarda ve transferlerde yapılan yanlışlar devam ederse hasretle geçen yıllara dönülür. O zaman gençleri ve Trabzonspor'u göremeyiz. Benden söylemesi. Yazık ederler bordo-maviye…

FALCAO TERMİNATÖR OLUR AMA…

En net gol pozisyonlarına girdiği maçı oynadı Galatasaray. Bu, kimseyi kandırmasın. Antalyaspor'un gücü tükenmiş, ilk yarıyı kapatmıştı. Falcao ilk yarı kapanırken sadece iç sahada 3 gol attı. Halbuki deplasmanların hisseden golcüsüdür. Falcao'ya gerekli konfor sağlanırsa terminatör olur. Mesele bunu başarabilmekten geçiyor Galatasaray için. Onu beslemek ve herkesin ona çalışması gerekiyor. Falcao, egolar devreye girerse kaybolur ve kaybeden Galatasaray olur. Ama Falcao da fizik kondisyonunu tavan yapmalı. Çünkü şu an limiti negatif!

YAŞLI KOMANDO

Sahaya çıkın, hafif tempo koşmaya başlayın. Yaşınız 37 olacak. Ritminizle oynayın, tempo yapın, sonra diyeceksiniz ki: Benden geçmiş! Saha, Atiba'ya küçük geliyor. Bedeninde gizlenmiş oksijen deposu var herhalde! Bir gün futbolu bırakacak ama Beşiktaş onu bırakmamalı. Çünkü, gençlere öğretecek çok şeyi var.

FENERBAHÇE VE DEPLASMAN

Şampiyonluk denilen büyük başarı deplasmanlardan geçer. Fenerbahçe Rize'de kazandı. Bu, çok önemli bir işaret. Şampiyonluk ayrıntısı Anadolu'da gizli. Çubuklu forma Kadıköy'de zaten kazanır. Ama deplasman serisini yakalarsa şampiyon belli: Fenerbahçe!

İYİ Kİ SÖZCÜ’DE YAZIYORUM!

Geçen hafta yazdım, bazı arkadaşlar anlamamış. EMİN ABİ (Emin Çölaşan) yazılarına böyle başlar: Sevgili okurlarım… Bunu herkes biliyor. Gerçekte ihtiyacı yok aslında, ben de kendimce ona destek olmak için ‘Sevgili okuyucular' şeklinde başladım yazıma, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı analizine başlarken. Esas mesele, onun yazıya nasıl başladığı, benim nasıl başladığım değil. Mustafa Kemal Atatürk'ü sonuna kadar seven bir insanı, Emin Abi'yi üzdüler yahu! Komik bir ceza verdi ona mahkeme. İyi ki spor yazıyorum ben; düşündüm ve Bahadır Çokişler'e teşekkür ettim. İyi ki SÖZCÜ'de yazıyorum!

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