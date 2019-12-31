Arda bilmecesi! Mesajlar ‘Gelecek’ diyor ama…

SÜPER Lig'de ilk yarıyı liderin 10 puan gerisinde kapatan, ikinci devreye ve yeni yıla farklı bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken merak edilen konuların başında Arda Turan geliyor.

Bonservisi Barcelona'da olan, Katalan devinde gözden düştükten sonra 2 yıllığına Başakşehir'e kiralanan tecrübeli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Terim, aralarında soğukluk olan Arda ile buzları erittikten sonra “Futbolu burada bırakmalı” demişti.

SON KARAR FLORYA'DA

BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Okan Buruk'un “Yeni bir başlangıça ihtiyacı var” demesi, Arda'nın da sosyal medyada Galatasaray'ı işaret eden paylaşımlar yapması transferin bitmeye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak yönetim adım atmış değil. Yöneticilerin sessizliğinin yanı sıra camiada da (olumlu-olumsuz) farklı tepkiler olması dikkat çekiyor. Arda'nın transferi konusundaki nihai karar, Cengiz-Terim zirvesinde verilecek.

MAAŞ YÜKÜYLE GELEBİLİR

ARDA'NIN Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 5.5 milyon Euro tutarındaki yıllık maaşının yarısını Başakşehir ödüyor. Arda transferini hayata geçirirse Galatasaray'ın kasasından bu rakamın da yarısı yani yaklaşık 1-1.5 milyon Euro çıkacak. Sezon sonunda yeniden masaya oturulacak.

ONYEKURU GERİ SAYIMDA

Öte yandan Galatasaray’da Ocak operasyonu resmen başladı. Gelecek ilk isim RB Leipzig'de forma giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi olacak. Kicker, 1.5 yıllık anlaşmayı okuyucularına duyurdu. Henry Onyekuru'dan da flaş bir paylaşım geldi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızı formalı fotoğrafını paylaşarak “%100 jesus” ifadelerini kullandı.