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Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas’la yollarını ayırdı
Süper Lig

Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas’la yollarını ayırdı

Antalyaspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarının ayrıldığını duyurdu. 43 yaşındaki teknik adam görevde sadece 6 hafta kaldı.

31 Aralık 2019 15:35

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüpte 15 Kasım 2019’dan bu yana görev yapan teknik direktör Stjepan Tomas ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığı belirtilerek, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

Stjepan Tomas’ın Antalyaspor karnesi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabildi. Bülent Korkmaz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019’da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor’un başında 6 karşılaşmaya çıktı. Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor’da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini aldı.

Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor’la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başardı. Medipol Başakşehir’e 2-0, Trabzon’a 3-1 ve Galatasaray’a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.

Tomas, Antalyaspor’un başında Ziraat Türkiye Kupası’nda da 5. turda Eyüpspor karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, sahasında elde ettiği 2-2’lik beraberlikle son 16 turuna yükselmişti.

Son güncelleme 15:38 | 31 Aralık 2019
Antalyaspor sözleşme Stjepan Tomas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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