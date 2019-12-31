Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas’la yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüpte 15 Kasım 2019’dan bu yana görev yapan teknik direktör Stjepan Tomas ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığı belirtilerek, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

Stjepan Tomas’ın Antalyaspor karnesi Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabildi. Bülent Korkmaz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019’da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor’un başında 6 karşılaşmaya çıktı. Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor’da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini aldı.