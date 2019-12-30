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TFF açıkladı; Zekeriya Alp her şeyi anlatacak
Süper Lig

TFF açıkladı; Zekeriya Alp her şeyi anlatacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

30 Aralık 2019 14:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama…

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.”

Son güncelleme 14:16 | 30 Aralık 2019
mhk tff zekeriya alp
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