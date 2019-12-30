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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe…
Süper Lig

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe…

İlk yarının son haftasının da tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.80 oranla Fenerbahçe mutlak favori olarak gösterildi.

30 Aralık 2019 14:19

Süper Lig’de ilk yarı dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Bu maçın ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı lacivertli takım 2.80 oranla mutlak şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.

Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi lig lideri Sivasspor ve ilk yarıyı 5. tamamlayan Beşiktaş oldu: 4.50

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.80

Sivasspor: 4.50

Beşiktaş: 4.50

Galatasaray: 7.50

Başakşehir: 7.50

Trabzonspor: 7.50

Son güncelleme 15:49 | 30 Aralık 2019
oran şampiyonluk süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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