Ryoyu Kobayashi Four Hills’te arka arkaya 5. zaferine ulaşarak tarihe geçti

Kayakla atlamanın süper yıldızı Japon Ryoyu Kobayashi, prestijli Four Hills turnuvasında arka arkaya 5. kez zafere ulaşarak tarihte bunu başaran dördüncü sporcu oldu. Geçtiğimiz sene takvimdeki dört yarışın tamamını kazanan 23 yaşındaki sporcu başarısını devam ettirdi.

Ryoyu Kobayashi makes it in a row at #FourHills with a victory in #Oberstdorf! Can anyone stop his dominant run? pic.twitter.com/apEqPotHMg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 29, 2019

Oberstdorf, Almanya’da düzenlenen sezon açılış turnuvasında iki atlayışı sonucunda 305,1 puan toplayan Kobayashi, evinde yarışan Karl Geiger’in topladığı 295,9 puanın önünde yer aldı ve zafere ulaştı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Japon sporcu, “Müsabaka öncesi çok heyecanlıydım ama bu durum konsantrasyonumu etkilemedi” dedi.

Daha önce bu başarıya Helmut Recknagel, Sven Hannavald ve Kamil Stoch üçlüsü ulaşabilmişti. Ryoyu Kobayashi, Avrupalı olmayıp genel klasmanda Dünya Kupası’nı kazanmayı başaran tarihteki tek isim olma başarısını halen koruyor.