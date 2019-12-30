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Ryoyu Kobayashi Four Hills’te arka arkaya 5. zaferine ulaşarak tarihe geçti
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Ryoyu Kobayashi Four Hills’te arka arkaya 5. zaferine ulaşarak tarihe geçti

Japon kayakla atlayıcı Ryoyu Kobayashi, Four Hills turnuvasında üst üste 5. zaferine ulaşarak tarihte bunu başaran 4. sporcu oldu.

SKOR DIŞ HABER 30 Aralık 2019 14:48

Kayakla atlamanın süper yıldızı Japon Ryoyu Kobayashi, prestijli Four Hills turnuvasında arka arkaya 5. kez zafere ulaşarak tarihte bunu başaran dördüncü sporcu oldu. Geçtiğimiz sene takvimdeki dört yarışın tamamını kazanan 23 yaşındaki sporcu başarısını devam ettirdi.

Oberstdorf, Almanya’da düzenlenen sezon açılış turnuvasında iki atlayışı sonucunda 305,1 puan toplayan Kobayashi, evinde yarışan Karl Geiger’in topladığı 295,9 puanın önünde yer aldı ve zafere ulaştı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Japon sporcu, “Müsabaka öncesi çok heyecanlıydım ama bu durum konsantrasyonumu etkilemedi” dedi.

Daha önce bu başarıya Helmut Recknagel, Sven Hannavald ve Kamil Stoch üçlüsü ulaşabilmişti. Ryoyu Kobayashi, Avrupalı olmayıp genel klasmanda Dünya Kupası’nı kazanmayı başaran tarihteki tek isim olma başarısını halen koruyor.

Son güncelleme 14:48 | 30 Aralık 2019
Four Hills Kayakla atlama Kış sporları Ryoyu Kobayashi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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