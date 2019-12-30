Fenerbahçe, Rize'de iyi oynamadığı bir maçta kritik 3 puan aldı. Hani derler ya “Önemli olan 3 puandı” diye, bu maç bu söylemin direkt karşılığı.

Rakiplerin Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ligde sıkıntı yaşayan rakiplerle karşılaştı ve farklı kazandı. Lider Sivasspor hata yapmadı. Fenerbahçe, 5 rakibinin kazandığı haftaya aslında 18 puanlık bir maçla çıktı. Puan kaybı ikinci yarı öncesi büyük moral bozukluğu olacaktı.

Rakiplerinin kazanma baskısı bir yanda, diğer yanda da 4 deplasmandır kazanamamanın vermiş olduğu stres. Ersun Yanal da geçen hafta derbi 11'ini cezalı Serdar Aziz dışında korudu ve tüm psikolojik faktörleri düşünerek kontrollü bir oyunu tercih etti.

Fenerbahçe fazla pozisyona giremedi, pek pozisyon da vermedi. Kontrollü oyunun en önemli silahı duran top olacaktı ve Deniz Türüç beklenen frikik golünü attı. Tam her şey kontrol altına girdi derken, bir yan top, Zanka'nın yine ağır kalıp adam kaçırması ve yenilen basit bir gol. İkinci yarıda da kontrollü oyun devam etti. Ersun Yanal riskleri 70'ten sonra alacaktı ki sahneye Jailson'un füzesi çıktı.

Bireysel performanslara değinecek olursak Kruse'yle ilgili aynı şeyleri tekrarlayacağız. Devre arasında kendisini toparlamazsa, seneye bu takımda “10” numarayı giyemez. Muric ve Ozan Tufan diğer haftalara göre tutuktu ama bir maç kötü oynama hakları da vardı. Fenerbahçe'de dün vasatın üzerine çıkan bir isim de pek yoktu.

Çok iyi oynanan Göztepe, Malatyaspor ve Kayserispor deplasmanlarından Fenerbahçe, sadece 2 puan çıkarabilmişti. Bu sefer kötü oynayıp Rize'den 3 puanı hanesine yazdırarak dönen Fenerbahçe, ilk yarıyı kabul edilebilir bir pozisyonda bitirdi.

– 4. Transfer döneminde sol bek gelmeli

Şimdi ne olacak. Fenerbahçe'yi, özellikle yönetimi çok önemli bir süreç bekliyor.

Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek istiyorsa mutlaka nokta atışı 3 transfer yapmalı. Rami ve Zanka'yla ikinci yarının geçmeyeceğini taraflı tarafsız herkes kabul ediyor. Jailson ve Gustavo'yla da yola çıkamazsın bu bölgede. Mutlaka stoper transferi yapılmalı.

Fenerbahçe'de öncelikli transfer ise sol bek olmalı. Fenerbahçe, 2 sezon, 3 transfer döneminde sol bek transferi yapamadı. Yönetim, 4. transfer döneminde de sol bek alamazsa “Atı alan Üsküdar”ı geçer. Dirar iyi niyetiyle o bölgede oynuyor ama olmaz. Dirar'ın sol bek olduğu takımın şampiyon olması çok zor. Transfer tabii ki son güne kadar devam eder ama sol bek transferi Gaziantep, en kötü Başakşehir maçında sahada olmalı. Sol bekte Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok ve kısa sürede buraya düşünülen isim kadroya katılmalı.

Sol bek transferi demek Dirar'ın da artık bir kanat oyuncusu alternatifi olması demek. Yani Fenerbahçe, sol bek transferiyle bir taşla iki kuş vuracak. Üçüncü transfer ise yine hücumcu bir kanat oyuncusu olmalı ama şampiyonluk için öncelik kesinlikle sol bek ve stoper transferine verilmeli.