Mehmet Demirkol: Ünal Karaman’ın maaşı neden ödendi?

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdığını duyurdu. Spor kamuoyunda şok etkisi yaratan bu karar sonrası Mehmet Demirkol BeINsports’ta değerlendirmelerde bulundu. Ligin devre arasına girdiği son haftayı da değerlendiren Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. Mehmet Demirkol’un değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

“ERSUN HOCA OMURGAYI BULDU”

”Eğer şampiyon olacaksak, kötü oynadığımız maçları da kazanmayı bilmeliyiz; diye bir klişe var ya bu maç ona uyuyor. Olabilecek en kötü hal Fenerbahçe’nin Rizespor karşısındaki performansı. Üretmedi, topu hızlı çeviremedi ama en azından az pozisyon verdi. Büyük takımın bundan daha kötü olmaması lazım. Ersun hoca, omurgayı buldu. Kruse yanına pas atamıyor. Çok baş aşağı gidiyor. Sebebini bilmiyorum. Ozan ve Luiz Gustavo ise çok sağlam. Luiz Gustavo gol bölgesine uzak ama takıma katkısı neredeyse bir Alex. Abartmadan söylüyorum, takımı değiştiriyor. Fenerbahçe’de en yükselen oyuncu.”

“NEDEN 4-4-2 DENENMİYOR”

”Salt pozisyon vermedik üzerinden maç anlatmak artık olmuyor. 1 maç oluyor, 1.5 maç oluyor. Sivasspor bu konuda örnek. Sivasspor, şampiyonluk performansı ortaya koydu. Bu baskıyı ikinci yarı ortaya koyabilecek mi, göreceğiz. Vedat Muriç’in oynadığı ilk yarı, karmaya girerdi. Ama 45. dakikada oyundan çıkmalıydı. Kendinde değildi ama mesela kim girecek? Ben Muriç’in gücünün standardının altında buldum. Mevlüt neden olamadı? Kruse’nin sahada kalması için bir sebep yok. Neden 4-4-2 denenmiyor? Luiz Gustavo ve Ozan tamam. Tolga ve Deniz tamam. Muriç ve Mevlüt neden olmasın?”

“MUSLERA 17 HAFTADA BİR TAKIMI HAYATTA TUTTU”

”Fenerbahçe, Altay’ın geleceğine yatırım yapıyor. Muslera, 17 haftada bir takımı hayatta tuttu. Öyle bir kaleci yok. Böyle bir kaleci performansı da yok. Muslera’nın Galatasaray için ifade ettiği durum farklı.”

“10 ÜZERİNDEN 5 PUAN VERMEZSİN”

”Ben Tolga’nın performansının alınabilecek en iyi sol kanat performansı olduğunu düşünüyorum. Rodrigues golü atarsa var ama gol atamadığı ya da skora katkı sağlayamadığı hiçbir maçta 10 üzerinden 5 puan vermezsin. Tolga ise orada top tutuyor ve savunma yapıyor.”

Ünal Karaman`dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Görevime son verildi! Trabzonspor`un görevine son verdiği Ünal Karaman yazılı açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Karaman yaptığı açıklamada `Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır` ifadelerini kullandı. Karaman sözlerine Azeri şair Bahtiyar Vahapzade`nin sözleriyle son verdi; Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, Onun yaşamağı yanmağındadır… İlgili Haberi Oku

”ÇOLUK ÇOCUK BİRBİRİNE KÜFÜR ETSİN”

”Kulüpler Birliği toplantısı vardı, neden orada konuşmadınız? Biz birbirimizle problemleri çözmeyelim, çoluk çocuk birbirine küfür etsin. Bu mu? Şekil yanlış. Bunu söylemekte ne var? Fatih Hoca da kodlayarak espri yapıyor. Top oynayın. Bir de espriler falan… Nedir bu? Her şey tamam olur, sonra bunu konuşuruz. Hiç kimse kendi işini yapmıyor.”

”MASAYA OTURULACAK HAL KALMAMIŞ”

”Ünal Karaman’ın maaşı neden ödendi? Biraz önce başkanı da dinledim. Anlamadım. Sebep ne? Hakikaten anlayamıyorum. Basın toplantısında söylenenleri neden birbirlerine söylemiyorlar. Problemler var. Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar çok fazla. Bu neden? Bazen oyun elden kaçıyor. Bu kadrodan daha sağlam bir oyun bekleniyor. Bunlar tamam ama sebep buysa açıklanmalı. Ortalıkta dolanan dedikoduları takip ediyoruz. Buradan Trabzonspor olumlu bir şey çıkarabilir mi? Trabzonspor’u hazırlık kampına kim götürecek? Ahmet Ağaoğlu bir şeyler söyledi, Ünal Karaman üstüne alındı. Hoca buna bozuldu ve restleştiler. Sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiler. Peki bu neden çözülemez. Demek ki masaya oturulacak hal kalmamış. Bu iş şeffaf olacak. Bunu Trabzonspor kamuoyuna anlatmadan olmaz. Trabzonspor’un güçlü bir şampiyonluk şansı var mı? Böyle olacaksa, olmaz. Ünal Karaman yine gelir, çalışır Trabzon’da. Acilen planın ne olduğunu anlatmak gerekir.”