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Kobe Bryant, Luka Doncic’e Slovence seslendi!
NBA

Kobe Bryant, Luka Doncic’e Slovence seslendi!

NBA'de Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers maçında saha kenarında maçı izleyen basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın maç esnasında Luka Doncic'e Slovence seslenmesiyle dikkatleri üzerine topladı.

SKOR DIŞ HABER 30 Aralık 2019 20:42

NBA’de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks’i 108-95 mağlup etti. Bir pozisyonda Mavs’in yıldızı Luka Doncic kenardan top çıkarırken seyircilerden biri kendisine Slovence seslendi. Doncic arkasını döndüğünde bu kişinin Kobe Bryant olduğunu farketti.

Doncic maç esnasında Bryant ile selamlaşması sırasında yaşananları, müsabaka sonrası basın mensuplarına böyle anlattı. Doncic şaşkınlığını “Benim dilimi konuşan birini duyunca hemen döndüm. Kobe olduğunu görünce de bir hayli şaşırdım” şeklinde ifade etti.

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Babasının İtalya’da da forma giymesi sebebiyle İtalya’da doğan ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşan Bryant, aynı zamanda akıcı şekilde İspanyolca da konuşabiliyor. Ünlü basketbol efsanesinin Slovence’yi hangi seviyede konuştuğu meçhul ancak Luka Doncic’i şaşırtmayı başardığı açık.

Maçın ardından tokalaşan ikili samimi sohbette bulundu. Bryant’ın yanında bulunan kızı Gianna, Doncic’le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Son güncelleme 20:42 | 30 Aralık 2019
Dallas Mavericks kobe bryant LeBron James Los Angeles Lakers Luka Doncic NBA
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