Kobe Bryant, Luka Doncic’e Slovence seslendi!

NBA’de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks’i 108-95 mağlup etti. Bir pozisyonda Mavs’in yıldızı Luka Doncic kenardan top çıkarırken seyircilerden biri kendisine Slovence seslendi. Doncic arkasını döndüğünde bu kişinin Kobe Bryant olduğunu farketti.

Kobe was heckling Luka so he turned around and dapped him up pic.twitter.com/TASYCSness — ESPN (@espn) December 30, 2019

Doncic maç esnasında Bryant ile selamlaşması sırasında yaşananları, müsabaka sonrası basın mensuplarına böyle anlattı. Doncic şaşkınlığını “Benim dilimi konuşan birini duyunca hemen döndüm. Kobe olduğunu görünce de bir hayli şaşırdım” şeklinde ifade etti.

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Babasının İtalya’da da forma giymesi sebebiyle İtalya’da doğan ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşan Bryant, aynı zamanda akıcı şekilde İspanyolca da konuşabiliyor. Ünlü basketbol efsanesinin Slovence’yi hangi seviyede konuştuğu meçhul ancak Luka Doncic’i şaşırtmayı başardığı açık.

Maçın ardından tokalaşan ikili samimi sohbette bulundu. Bryant’ın yanında bulunan kızı Gianna, Doncic’le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.