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Joe Bennett’ın yüzü tanınmaz hale geldi! ‘Beton gibi kafan varmış’
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Joe Bennett’ın yüzü tanınmaz hale geldi! ‘Beton gibi kafan varmış’

İngiltere Championship'te Cardiff City forması giyen Joe Bennett, Sheffield Wednesday ile oynadıkları maçta takım arkadaşıyla çarpıştı ve korkutan bir sakatlık yaşadı.

30 Aralık 2019 20:22

Cardiff City forması giyen Joe Bennett, 2-1 kazandıkları Sheffield Wednesday maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Bennett, takım arkadaşı Junior Hoilett ile sert biçimde çarpıştı ve kendisini yerde buldu. Sedye ile kenara alınan 29 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi.

Gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ve ciddi bir sorunu olmadığını belirterek takım arkadaşına göndermede bulundu.

Hastaneye kaldırılan Joe Bennett yüzünün son halini esprili bir mesajla paylaştı ve şu ifadeleri kullandı.

“Beton gibi kafan varmış Hoilett! Ama her şey yolunda, kırık yok.”

Son güncelleme 20:22 | 30 Aralık 2019
Joe Bennett Sheffield Wednesday
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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