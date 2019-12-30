Galatasaray’da değişim başlıyor! İşte gidecekler ve gelecekler…

Süper Lig'in ilk yarısı ve 2019'u 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatıp rahat bir nefes alan Galatasaray, 2020'ye umutlu giriyor. Fatih Terim'in haftalar önce işaret ettiği ‘ocak ayındaki değişimin' ilk adımları da cumartesi gecesi atıldı.

Cimbom hem elindeki bazı oyuncuları kazandı hem de bazı yabancılar veda etti. Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; daha önce kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, takımdan ayrılacak ilk isim.

Antalyaspor maçı sonrasında da Terim, “Nagatomo ayrılsa da bizle olacak” diyerek Japon bekin gideceğini açıkladı.

GENÇLEŞTİRME OPERASYONU

Nagatomo’dan sonra diğer bek Mariano da ayrılacak. Yaş ortalamasını yükselten ikilinin yerleri, Leipzig'den kiralanacak Saracchi ve kadroya dönecek Martin Linnes ile doldurulacak.

Antalyaspor maçında hiç süre almayan Younes Belhanda tamamen gözden çıkarıldı.

Yönetim 10 numara ararken Taylan'ın bu bölgedeki performansı yüzleri güldürdü. Eskişehirspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı kanat/forveti Jesse Sekidika'nın gelişiyle yaş ortalaması düşecek.

Başakşehir'e vedaya hazırlanan Arda Turan, tecrübe katacak.

Galatasaray`da Taylan Antalyalı fırtınası! Sosyal medya yıkıldı... Süper Lig`in 17. haftasında Antalyaspor`u 5-0 yenerek ligin ilk yarısına galibiyetle veda eden Galatasaray`da Taylan Antalyalı fırtınası yaşandı. Sezon başında BB Erzurumspor`dan transfer edilen ve sarı kırmızılı formayla Süper Lig`de ilk kez 11`de şans bulan genç orta saha oyuncusu, hem golle tanıştı, hem de futboluyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İşte sosyal medyada Taylan Antalyalı yorumları İlgili Haberi Oku