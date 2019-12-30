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Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna’ya dönüyor
İspanya La Liga

Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna’ya dönüyor

İspanya 2. Futbol Ligi'nde son sırada bulunan Deportivo La Coruna'nın, eski oyuncusu Emre Çolak ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

30 Aralık 2019 23:40

Deportivo’nun 1. ligde olduğu dönemde 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında formasını giyen Emre, bu kez 2. ligde mücadele eden eski takımına transfer oluyor.

AA muhabirinin, Deportivo kulübüne yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Emre yarın Coruna kentinde sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

Bu arada, 2. ligde sezonu kötü geçiren Deportivo, teknik direktör değişikliği yaparak Fernando Vazquez’i göreve getirdi.

İlk yarısı sona eren 2. ligde 15 puanla 22. ve son sırada bulunan Deportivo, yeni sezon hazırlıklarını Soria kentinde yaparken, Emre’nin en kısa zamanda kampa katılması bekleniyor.

Son güncelleme 23:40 | 30 Aralık 2019
Deportivo la Coruna emre çolak
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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