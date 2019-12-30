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Devre arası geldi! Süper Lig güncel puan durumu: Zirve karışık, puanlar çok yakın!
Süper Lig

Devre arası geldi! Süper Lig güncel puan durumu: Zirve karışık, puanlar çok yakın!

Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı ve puan durumu şekillendi. Son hafta çok gollü maçlar izlediğimiz Süper Lig'de lider Sivasspor kazanarak yoluna devam etti. 37 puanlı Sivasspor'u, 33 puan ile Medipol Başakşehirspor takip ediyor. Trabzonspor 32 puanla üçüncü, Fenerbahçe 31 puanla dördüncü, Beşiktaş 30 puanla beşinci, Alanyaspor 29 puanla altıncı, Galatasaray ise 17 puanla yedinci sırada bulunuyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

30 Aralık 2019 08:20

Süper Lig’de ilk yarının son haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Adeta gol yağmuruna dönüşen haftada ligin zirvesindeki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. İşte Süper Lig’de 17. hafta puan durumu…

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 0 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Son güncelleme 08:20 | 30 Aralık 2019
güncel puan durumu puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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