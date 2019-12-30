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Beşiktaş’ta rota İtalya, hedef Pedro!
İtalya Serie A

Beşiktaş’ta rota İtalya, hedef Pedro!

Beşiktaş, Floransa kulübünün sezon başında 11 milyon Euro’ya aldığı 22 yaşındaki Brezilyalı forveti kiralamak için harekete geçti.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 30 Aralık 2019 07:56

Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki hayal kırıklığını unutturmak için takviyeye yönelecek.

Ancak ekonomik sıkıntı yaşayan ve FFP kıskacında olan Kartal'ın işi zor. Yönetim, bonservisi elinde olan ya da kiralık oyunculara yoğunlaştı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Fiorentina'da forma şansı bulamayan Pedro, hedefteki ilk isim. Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen La Nazione gazetesi, Beşiktaş'ın Brezilyalı forvetle anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fluminense'den Fiorentina'ya transfer olan Pedro, Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Mor Menekşeler ligde 4 maçta oynayan 22 yaşındaki Pedro'yu kiralayacak takım arıyor.

28 Şubat 2019 TFF, Şenol Güneş`i Mart ayındaki iki maça çıkartacak TFF`nin Şenol Güneş`i Mart ayındaki iki maça çıkartması için Beşiktaş`dan onay almasına gerek olmadığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:56 | 30 Aralık 2019
beşiktaş Fiorentina Pedro
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