Alexander Sörloth rekora çok yaklaştı!

Trabzonspor’un kiralık golcüsü Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Sörloth, 2017-2018 sezonunda Danimarka’da Midtjlland forması giydiği dönemde 26 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Norveçli santrfor, kariyerinde bir daha bu gol sayısının üstüne çıkamadı.

24 yaşındaki yıldız, şimdi ise Fırtına’da çıktığı 26 maçta aynı gol sayısına ulaşmayı başardı.

Sörloth, eğer Trabzonspor kariyerinde bir golün daha altına imza atarsa aktif futbolculuk hayatında en çok gol attığı sezona ulaşacak.