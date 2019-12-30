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Alexander Sörloth rekora çok yaklaştı!
Trabzonspor

Alexander Sörloth rekora çok yaklaştı!

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

30 Aralık 2019 13:09

Trabzonspor’un kiralık golcüsü Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Sörloth, 2017-2018 sezonunda Danimarka’da Midtjlland forması giydiği dönemde 26 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Norveçli santrfor, kariyerinde bir daha bu gol sayısının üstüne çıkamadı.

24 yaşındaki yıldız, şimdi ise Fırtına’da çıktığı 26 maçta aynı gol sayısına ulaşmayı başardı.

Sörloth, eğer Trabzonspor kariyerinde bir golün daha altına imza atarsa aktif futbolculuk hayatında en çok gol attığı sezona ulaşacak.

Son güncelleme 13:09 | 30 Aralık 2019
Alexander Sörloth rekor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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