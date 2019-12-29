Yeni yıl yepyeni hayaller!

BU sezon yaşanan onca olumsuzluğa rağmen Fatih Terim hep başını dik tutmaya çalıştı. Ancak kurduğu hayaller ile umut bağladığı oyuncuların hayalleri aynı değildi. Onu tanıyanlar bir mimiğinden, ağzından çıkan bir kelimeden ne demek istediğini hemen anlardı ama bazıları anlamadı.

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” misali, puan kayıpları sonrası Terim hep uyardı, kulak asan olmadı. Bu yüzden Göztepe mağlubiyeti sonrası Antalya karşısında hem Belhanda hem de Babel'in yedek kulübesinde oturması kimseyi şaşırtmasın!

GALATASARAY'IN yaş ortalaması, defansif zaafları, orta sahanın ağır kalması ve ‘dünyanın en iyi golcüsünü getirseniz bile ofansif oyuncular destek vermezse olmaz' eleştirileri, sezon başından bu yana biliniyor. Ancak ezber bozuldu (!)… Camia için bambaşka umutlar ve hayaller de yeşerdi.

OFANSTA ilk defa bu kadar iyi işler yaptı sarı-kırmızılılar. Kanatlarda özellikle Mariano ve Ömer, bu kez arkadaşlarını rakip sahada tutmayı başardı. Feghouli çok kaçırdı. Ruhsuz tavırlarıyla taraftarı çileden çıkaran Belhanda yerine oynayan Taylan, çok büyük bir kazanç. 8-9 falan değil, 10 üzerinden 10 oynadı! Attığı golden sonra Terim'e koşmayacak da biz mi koşacağız.

AYRICA… ‘Neredeydin Falcao' demezler mi adama? Demek ki doğru ve dünya çapında bir santrfor; saha içinde onu anlayabilecek, yıldız ya da yıldız adayları eşlik ederse, leblebi gibi gol atar. Nitekim öyle oldu. İlk yarıda 3 gol bulan Galatasaray, ikinci yarıda da ofansif anlayışından vazgeçmedi. Babel girdi, golünü attı!

HAKEMLERİMİZİ yerden yere vurmak için hazır beklerken, maçın önüne geçmeye çalışmayan, oyunu sürekli durdurmayan, yerinde kartlar vererek mutlak hâkimiyet sağlayan ve eyyam yapmayan Abdulkadir Bitigen ile karşılaştık dün gece…

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