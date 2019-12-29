SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul için ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak
Yeni Malatyaspor, ‘Türkiye’nin Otomobili’nden 15 adet sipariş verecek
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor, ‘Türkiye’nin Otomobili’nden 15 adet sipariş verecek

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli aracından 15 adet sipariş verdiğini açıkladı.

29 Aralık 2019 14:19

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022’de üretimine başlanacak olan “Türkiye’nin Otomobili”nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun.”

Son güncelleme 14:21 | 29 Aralık 2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 10 35
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 14:00
0
-
0
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR