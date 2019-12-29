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İngiltere Premier Lig

West Ham United’da Manuel Pellegrini dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, teknik direktör Manuel Pellegrini ile yollarını ayırdı. 66 yaşındaki teknik adamın 18 aylık görevi sonrasında 10 milyon Sterlin (yaklaşık 78 milyon TL) tazminat alması bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 29 Aralık 2019 10:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da teknik direktör Manuel Pellegrini dönemi resmen sona erdi.

Ligde son olarak Leicester City’ye 2-1 yenilen ve oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet alabilen West Ham United, 19 hafta sonunda 19 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kendi evinde Leicester City’ye 2-1 yenilen West Ham United’da maç sonrası basın toplantısına katılan Pellegrini, kısa bir süre sonra görevinden alındığı haberini öğrendi.

Maçın bitiminden sonra bir açıklama yapan West Ham United kulübü, “Ortak başkanlar David Sullivan ve David Gold, Yönetim Kurulu ve West Ham United’daki herkes, son 18 ay boyunca yaptığı hizmet için Manuel’e teşekkürlerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kararla ilgili açıklama yapan Sullivan, “Bu kararı vermek zorunda kalmamız büyük hayal kırıklığı oldu. Manuel çok centilmen ve iyi kalibreli bir insan. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda işlerin tekrar yoluna girmesi için değişiklik yapması gerektiği anlaşıldı” dedi.

Yeni teknik direktör belli olana kadar takımın oynayacağı maçlarda antrenör Kevin Keen’in görev alacağı öğrenildi.

Öte yandan Şilili teknik direktör Pellegrini’nin 10 milyon Sterlin (yaklaşık 78 milyon TL) tazminat alması bekleniyor.

Son güncelleme 10:20 | 29 Aralık 2019
Manuel Pellegrini West Ham United
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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