West Ham United’da Manuel Pellegrini dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da teknik direktör Manuel Pellegrini dönemi resmen sona erdi.

Ligde son olarak Leicester City’ye 2-1 yenilen ve oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet alabilen West Ham United, 19 hafta sonunda 19 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kendi evinde Leicester City’ye 2-1 yenilen West Ham United’da maç sonrası basın toplantısına katılan Pellegrini, kısa bir süre sonra görevinden alındığı haberini öğrendi.

Maçın bitiminden sonra bir açıklama yapan West Ham United kulübü, “Ortak başkanlar David Sullivan ve David Gold, Yönetim Kurulu ve West Ham United’daki herkes, son 18 ay boyunca yaptığı hizmet için Manuel’e teşekkürlerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

— West Ham United (@WestHam) December 28, 2019