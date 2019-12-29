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Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu
Trabzonspor

Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu

Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

29 Aralık 2019 00:44

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Kayserispor maçında sakatlanarak oyunu terk eden kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hakan Ayaz yaptığı açıklamada “Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır” dedi.

Son güncelleme 00:44 | 29 Aralık 2019
trabzonspor Uğurcan Çakır
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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