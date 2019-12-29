SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’da kar! Küreme araçları hazırda bekliyor
Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftar Mustafa Cengiz ile buluştu
Galatasaray

Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftar Mustafa Cengiz ile buluştu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor'la oynadığı maçta, Tuzlaspor tribününe sarı-kırmızılı formayla girmesine izin verilmeyen ve bunun üzerine babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan Kalender, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'le bir araya geldi.

29 Aralık 2019 00:55

Galatasray’dan yapılan açıklamada, Süper Lig’deki Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Kaan’ın Türk Telekom Stadı’nda Mustafa Cengiz’le buluştuğu belirtildi.

Ahmet Kaan ile sohbet eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüleri görür görmez harekete geçtiklerini anlatarak, “Sizin milyonlarca taraftarınız olabilir ama o taraftarın nasıl taraftar olduğu çok önemli. Küçücük yaşta Ahmet Kaan’ın gösterdiği tepki bu sosyal oluşuma kendini nasıl ait hissettiğinin çok kuvvetli tezahürü, göstergesi Ayrımcılığın olmaması için öncelikle eğitim gerek, yanındakine tahammül etmek gerekir. Eskiden statlar ikiye bölünürdü, arada tek sıra polis otururdu. Nostaljik bakıyoruz, bunu özlüyoruz. Maalesef yenilgiye dayanamıyoruz, galip geldiğimizde de aşırı seviniyoruz. Ahmet Kaan’a ve Ayaz’a gösterdikleri direniş için Galatasaray adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Minik taraftar Ahmet Kaan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

İlk başta güvenlikler almamıştı. İçeriye girdiğimizde başka bir güvenlik montunun önünü kapatsan yeter önünü açma demişti. O zaman biraz mutlu olmuştum. Babama ‘Ya eve gideriz ya da hiçbir şey yapmayız’ dedim.”

Son güncelleme 00:55 | 29 Aralık 2019
galatasaray Mustafa Cengiz Tuzlaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 14:00
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR