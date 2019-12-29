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Son Dakika: Ünal Karaman, Trabzonspor'dan istifa etti!
Trabzonspor

Trabzonspor taraftarı Ünal Karaman için tesislere hücum etti!

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın takımdan ayrıldığı haberlerinin çıkması üzerine bordo mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden toplandı.

29 Aralık 2019 21:24

Trabzonspor’da Ünal Karaman ve yönetimin yaşadığı gerginlik farklı boyutlar kazanmaya devam ediyor. Yaşanan polemikler sonrası Karaman ile yolların ayrıldığı iddia edilirken Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden Ünal Karaman’ı yalnız bırakmadı.

Yaşanan bu durum sonrası Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden örgütlenerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gitme kararı aldı. Trabzonspor taraftar grubu Vira yaptığı açıklamasında “tüm taraftarları tesislere bekliyoruz” diye bildirdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek “Ünal Hocam Yanındayız” hashtag'i ile Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Taraftar grubu Vira tarafından yapılan bu açıklamanın ardından taraftar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplandı.

Son güncelleme 21:33 | 29 Aralık 2019
taraftar trabzonspor Ünal Karaman
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