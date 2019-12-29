Trabzonspor bu sezon bambaşka! 120 maç sonra 6 gol…

Süper Lig´de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2´lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17´nci hafta itibarıyla 32 puanla 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibari ile hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı.

İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.

120 MAÇ SONRA SÜPER LİG KARŞILAŞMASINDA 6 GOL ATTI

Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor´u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig´de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32´nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor´u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

Ünal Karaman`dan farklı galibiyet sonrası sert açıklama: Boğazına takılırım Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada Her şeye rağmen bütün oyuncularımı rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum dedi. Ünal Karaman, Ahmet Ağaoğlu`nun Konyaspor maçında oynanan futbolu eleştirmesine de cevap verdi. İlgili Haberi Oku

YEREL GAZETELERDE `ŞAMPİYONLUK´ SESLERİ

Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor´un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından `O şampiyonluk 2020´de gelecek; Şampiyon geçiyor herkes ayağa´ yorumlarını yaptı. Taka gazetesi, “O şampiyonluk 2020´de gelecek”; Karadeniz gazetesi, “Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa”, “Dün Akyazı´da fırtına değil tsunami koptu”; Sonnokta gazetesi, “Mutlu yıllar Trabzon”, “Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi”; Günebakış gazetesi, “Trabzon´dan gol şov”, “Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri´yi farklı mağlup ederek kapattı”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına gol oldu yağdı” başlıklarına yer verdi.