Tottenham Hotspur, Norwich City’e takıldı! İşte Premier League’de günün toplu sonuçları

İngiltere Premier League’de Tottenham Hotspur, Norwich City ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City’nin konuğu oldu. Norwich City, Mario Vrancic’in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, Christian Eriksen’in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier’in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City’yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada kendi kazandığı penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2.

MAÇ SONUCU | Wolverhampton 3-2 Manchester City Wolverhampton Manchester City maçı ile Premier League`de 19. hafta heyecanı devam etti. Nefes kesen maçta 12`de 10 kişi kalan City, 2-0 öne geçse de Wolves, inanılmaz bir dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30’a, lig sonuncusu Norwich City ise 13’e çıkardı. Premier League’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion 2-0 Bournemouth

Watford 3-0 Aston Villa

Southampton 1-1 Crystal Palace

Newcastle United 1-2 Everton

West Ham United 1-2 Leicester City

Burnley 0-2 Manchester United