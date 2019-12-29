Süper Lig puan durumu: Ligde ilk yarının puan tablosu belli oldu!

Süper Lig’de 17. hafta büyük heyecana ve bol gollü maçlara sahne oldu. Sivasspor’un lider olarak tamamladığı ligin ilk yarısının son haftasında birçok maç seyirzevki yüksek ve adeta gol yağmuruyla bitti. Ligin son haftasında 5 golle kazanan Başakşehir de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş haftayı üç puanla kapatmasının ardında gözler Fenerbahçe de haftayı kayıpsız geçti. İşte Süper Ligde puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 0 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe