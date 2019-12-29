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Süper Lig puan durumu: Ligde ilk yarının puan tablosu belli oldu!
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Ligde ilk yarının puan tablosu belli oldu!

Süper Lig'de ilk yarının son haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Adeta gol yağmuruna dönüşen haftada ligin zirvesindeki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. İşte Süper Lig'de 17. hafta puan durumu...

29 Aralık 2019 21:01

Süper Lig’de 17. hafta büyük heyecana ve bol gollü maçlara sahne oldu. Sivasspor’un lider olarak tamamladığı ligin ilk yarısının son haftasında birçok maç seyirzevki yüksek ve adeta gol yağmuruyla bitti. Ligin son haftasında 5 golle kazanan Başakşehir de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş haftayı üç puanla kapatmasının ardında gözler Fenerbahçe de haftayı kayıpsız geçti. İşte Süper Ligde puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 0 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Son güncelleme 21:01 | 29 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 16:30
2
-
1
Konyaspor
Gaziantep
Bugün - 16:30
1
-
1
Yeni Malatyaspor
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