Son dakika | Trabzonspor’da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Karaman akşam saatlerinde kulüpteki personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı. BeIN Sports’un son dakika olarak geçtiği bilgilere göre Karaman, Trabzonspor’dan sezonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla görevden ayrıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek “Ünal Hocam Yanındayız” hashtag’i ile Twitter’da Türkiye gündemine girdi.

Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan bordo-mavili takımda Karaman’ın Kayserispor maçı sonrasındaki sözleri, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor maçındaki oyunun beğenmemesine açıkça cevap olarak yorumlanmıştı.

AHMET AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor galibiyeti sonrasındaki sözleri şöyleydi;

“Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor.”

ÜNAL KARAMAN’IN KAYSERİSPOR MAÇI SONRASINDAKİ CEVABI

Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, “3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta ‘taraftardır, normaldir' diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz” cevabını verdi.