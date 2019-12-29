Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş şoku! Beşiktaş maçında…

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş üzüntüsü yaşanıyor.
Ligin ilk yarısını lider kapatmayı garantileyen Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
Göztepe maçının 35. dakikasında sarı kart gören Sivasspor’un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş kritik Beşiktaş deplasmanında cezalı duruma düştü.
Sivasspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Beşiktaş ve Sivasspor 19 Ocak’ta İstanbul’da kozlarını paylaşacak.