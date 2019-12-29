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Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş şoku! Beşiktaş maçında…
Süper Lig

Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş şoku! Beşiktaş maçında…

Süper Lig ekibi Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 1-0 kazandıkları Göztepe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligin ikinci yarısında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

29 Aralık 2019 15:36

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş üzüntüsü yaşanıyor.

Ligin ilk yarısını lider kapatmayı garantileyen Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

Göztepe maçının 35. dakikasında sarı kart gören Sivasspor’un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş kritik Beşiktaş deplasmanında cezalı duruma düştü.

Sivasspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Beşiktaş ve Sivasspor 19 Ocak’ta İstanbul’da kozlarını paylaşacak.

29 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor Göztepe 1-0 | Lider tutulmuyor! Sezonun flaş takımı Sivasspor, sahasında Göztepe`yi mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan lider Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Sivasspor, 10 yıl aradan sonra bir kez daha ligde ilk yarıyı lider tamamlamış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:38 | 29 Aralık 2019
beşiktaş göztepe Mert Hakan Yandaş sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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