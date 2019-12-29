Semih Özsoy’dan Fatih Terim’e cevap!

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çaykur Rizespor maçında hakem hataları olduğunu belirten Özsoy, “Bugün Allah’tan Jailson’un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Olmasaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık. Muriqi’ye verilmeyen penaltı, sağa sola oynatmadan, fazlasıyla verilmesi gereken penaltıydı. Gustavo’ya verilmeyen kart kararı hatalıydı, içeride bileğini de gösterdi. Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Sorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa, hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Sarı-lacivertli takımın durumu değerlendirmesi istenen Semih Özsoy “Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzaktır. Hedefe kesinlikle ulaşacağız.” dedi.

Fatih Terim`den olay yaratan gönderme! `İkinci yarı ZORLU geçecek` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim twitter hesabından yaptığı olay paylaşım ile gündeme oturdu. Sarı kırmızılıların hocası ``Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. `` ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ve TFF`ye gönderme yaptı. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’İN TWEET’İNE CEVAP

TFF ve MHK ile Fenerbahçe’nin yaptığı görüşme, Fatih Terim’in attığı tweet ile ilgili görüşü sorulan Semih Özsoy “Görüşme ile ilgili Ali Başkan ve TFF açıklama yaptı. Sorularımız vardı, trafik vardı ve karşı tarafın isteği nedeniyle orada görüştük. Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Artık herkes eyyamdan bıktı. Türk halkı bunu istemiyor. Ahmet Nur Çebi başkanın dediği gibi adalet istedik, bunu her başkan isteyecektir” yanıtını verdi.

Beşiktaş derbisinin ardından MHK’nin hakemlerle görüştüğü yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Semih Özsoy “MHK, hakemleri çağırıp sorguya çektiyse, bunlar doğruysa vahim bir durum. Bilemiyoruz, bilmediğimiz bir şey için yorum yapamayız. Bunların cevabını alırsak, tatmin oluruz belki” diyerek sözlerini noktaladı.