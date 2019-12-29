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Rizespor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe de haftayı kayıpsız atlattı! (MAÇ ÖZETİ)
Rizespor

Rizespor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe de haftayı kayıpsız atlattı! (MAÇ ÖZETİ)

Çaykur Rizespor Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldiği maç sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Zirve yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftayı Fenerbahçe de 3 puanla tamamlayarak sezonun ilk yarısını dördüncü sırada tamamladı. İşte Rizespor Fenerbahçe maçı özeti...

29 Aralık 2019 20:55

Derbide konuğu Beşiktaş'ı mağlup eden ve moral depolayan Fenerbahçe, 17. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Maçın sonucunu belirleyen goller; 13’te Deniz Türüç’ün müthiş frikik golüyle skor 1-0. 18’de Abarhoun’ten geldi ve maç 1-1’e geldi. Dakika 70’te Jailson’un uzaktan golü ile skor 2-1 oldu. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Fenerbahçe maçı 3 puanla tamamladı.

RİZESPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Rodrigues, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Son güncelleme 20:55 | 29 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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