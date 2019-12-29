Rizespor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe de haftayı kayıpsız atlattı! (MAÇ ÖZETİ)

Derbide konuğu Beşiktaş'ı mağlup eden ve moral depolayan Fenerbahçe, 17. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Maçın sonucunu belirleyen goller; 13’te Deniz Türüç’ün müthiş frikik golüyle skor 1-0. 18’de Abarhoun’ten geldi ve maç 1-1’e geldi. Dakika 70’te Jailson’un uzaktan golü ile skor 2-1 oldu. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Fenerbahçe maçı 3 puanla tamamladı.

RİZESPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Rodrigues, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal