Rizespor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe tatile üç puanla çıkmak istiyor

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de heyecan sürüyor. Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

RİZESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Oğulcan, Aminu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat