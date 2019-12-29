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Trabzonspor

Rıdvan Dilmen’den ilginç öneri! Şenol Güneş…

Rıdvan Dilmen, Yüzde 100 Futbol programında Trabzonspor için ilginç bir öneri bulunarak, 'Şenol hoca acaba sene sonuna kadar Trabzon'a gidebilir mi?' dedi.

29 Aralık 2019 23:27

NTV’de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi yapan Rıdvan Dilmen, ardından akşama damgasını vuran Trabzonspor-Ünal Karaman ayrılığı hakkında da açıklamalar yaptı.

Dilmen, kendisinin katılmadığını ancak Beşiktaş’ın başındayken A Milli Takım ile de 2 maça çıkan Şenol Güneş’in Trabzonspor ile sezonu kapatabileceğini söyledi.

29 Aralık 2019 Trabzonspor`da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı Süper Lig`in 17. haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçından sonraki sözleri çok konuşulan ve istifa sinyali olarak görülen Ünal Karaman, BeIN Sports`un son dakika olarak geçtiği habere göre, bordo-mavili kulüpten ayrıldı! İlgili Haberi Oku

Tecrübeli hocanın iki takımı birden çalıştırabileceğini kaydeden Dilmen, “Şenol hoca acaba sene sonuna kadar Trabzon’a gidebilir mi? Nasılsa EURO 2020 tamam, serüven bitti. İki takımı birden çalıştırır mı? Gider mi bilmiyorum. Duyum aldığım yok sadece düşündüm. Eğer 6 gün içinde teknik direktör başlarsa kafalarında plan olduğunu düşünürüm” dedi.

Son güncelleme 23:27 | 29 Aralık 2019
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
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