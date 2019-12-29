Radamel Falcao: ‘Galibiyet şarttı!’

Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde konuğu Antalyaspor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray’da attığı 2 gol ile maçın yıldızları arasında yer alan Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mutlak kazanmak istediklerini söyleyen Falcao, “İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı: `Uzun zamandır bu anı bekliyordum...` Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, Uzun zamandır bu anı bekliyordum, yıllardır dedi. Taylan maçtaki rolünü ise Bugün biraz da Falcao`ya yakın oynadık. Hocamız böyle istedi. İyi de oynadık. Elimden geleni yaptım diye yorumladı. İlgili Haberi Oku

Takım olarak sezonun ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyleyen Kolombiyalı yıldız golcü, “İkinci yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da… Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.