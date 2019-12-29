Radamel Falcao: ‘Galibiyet şarttı!’

Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde konuğu Antalyaspor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray’da attığı 2 gol ile maçın yıldızları arasında yer alan Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mutlak kazanmak istediklerini söyleyen Falcao, “İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Takım olarak sezonun ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyleyen Kolombiyalı yıldız golcü, “İkinci yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da… Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.