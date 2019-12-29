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NBA’de rekorlar gecesi! Ersan İlyasova şov yaptı, Luka Doncic Jordan’ı geçti!
NBA

NBA’de rekorlar gecesi! Ersan İlyasova şov yaptı, Luka Doncic Jordan’ı geçti!

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'i 111-100 mağlup ettiği karşılaşmayı 17 sayı, 14 ribauntla tamamladı. Öte yandan Dallas Mavericks ve Golden State Warriors arasında oynanan maçta üçlük rekoru kırılırken Luka Doncic ise Michael Jordan'ın rekorunu ele geçirdi.

29 Aralık 2019 10:32

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın “double-double” yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 111-100 mağlup etti.

NBA’e 14 maçla devam edildi. Takımı Bucks’ın Magic’i 111-100 yendiği mücadelede 26 dakika 35 saniye süre alan Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun görev yapmadığı karşılaşmada sezonun 29. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Khris Middleton 21, George Hill ve Robin Lopez 17’şer sayı attı.

Magic’te Evan Fournier’nin 23, Nikola Vucevic’in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Miami Heat’e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

DONCIC, JORDAN’IN REKORUNU KIRDI

Dallas Mavericks’in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors’ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu.

Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan’ın rekorunu ele geçirdi.

Öte yandan bu karşılaşma bir maçta en fazla üçlük atılan mücadeleye de sahne oldu.

Dallas Mavericks 24 , Golden State ise 18 üçlük sayı isabeti buldu ve maç boyunca toplamda 42 üçlük atıldı. Daha önceki rekor 41 üçlük atılan Golden State-Sacramento Kings karşılaşmasına aitti.

NBA’e 5 maçla devam edilecek.

– Sonuçlar

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 119-110

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 120-98

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-113

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 116-81

Washington Wizards-New York Knicks: 100-107

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 108-98

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 136-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-141

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-100

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 110-112

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 120-128

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-120

Son güncelleme 10:59 | 29 Aralık 2019
Dallas Mavericks Ersan İlyasova Golden State Warriors NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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