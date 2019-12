NBA’de rekorlar gecesi! Ersan İlyasova şov yaptı, Luka Doncic Jordan’ı geçti!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın “double-double” yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 111-100 mağlup etti.

NBA’e 14 maçla devam edildi. Takımı Bucks’ın Magic’i 111-100 yendiği mücadelede 26 dakika 35 saniye süre alan Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun görev yapmadığı karşılaşmada sezonun 29. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Khris Middleton 21, George Hill ve Robin Lopez 17’şer sayı attı.

Magic’te Evan Fournier’nin 23, Nikola Vucevic’in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Miami Heat’e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

Dallas Mavericks’in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors’ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu.

Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan’ın rekorunu ele geçirdi.

Öte yandan bu karşılaşma bir maçta en fazla üçlük atılan mücadeleye de sahne oldu.

Dallas Mavericks 24 , Golden State ise 18 üçlük sayı isabeti buldu ve maç boyunca toplamda 42 üçlük atıldı. Daha önceki rekor 41 üçlük atılan Golden State-Sacramento Kings karşılaşmasına aitti.

NBA’e 5 maçla devam edilecek.

– 31 PTS, 12 REB, 15 AST – Only 3 quarters of action – 9th triple-double of season

Luka Doncic becomes the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/wlWh1A06ag

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2019