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Fransa Ligue 1

Monaco’da Jardim dönemi bir kez daha bitti

Monaco'da Leonardo Jardim dönemi bitti. Jadim'in yerine takımın başına Robert Moreno getirildi.

29 Aralık 2019 00:28

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco’da, teknik direktör Leonardo Jardim’in görevine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi. Monaco’da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry’nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim’in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.

Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor. 45 yaşındaki Jardim, Monaco’yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

Son güncelleme 00:28 | 29 Aralık 2019
jardim monaco Moreno
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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