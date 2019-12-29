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Menemenspor’un eski başkanı Aydın Şahin son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1.Lig

Menemenspor’un eski başkanı Aydın Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Menemenspor'u amatör ligden TFF 1. Ligi'ne yükselten İzmir ekibinin eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

29 Aralık 2019 19:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da 13 yıl başkanlık görevini üstlenen Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Aydın Şahin (59) için ilk tören Menemenspor Kulübü önünde düzenlendi. Şahin’in cenazesi buradaki törenin ardından Kasımpaşa Camisi’ne getirildi. Şahin’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aydın Şahin, sarı-lacivertli kulüpte amatör ligde mücadele ederken başkanlık koltuğuna oturmuş, 13 yıl başkanlık yaptıktan sonra takımı TFF 1. Lig’e taşıma başarısı göstermişti. Şahin, bu yıl mayıs ayında görevi kardeşi eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’e devretmişti.

Son güncelleme 19:09 | 29 Aralık 2019
Aydın Şahin menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Alanyaspor
17 8 29
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