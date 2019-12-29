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MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor

Deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Adana Demirspor, ligin ilk yarısını play-off hattının 3 puan gerisinde kapattı.

29 Aralık 2019 19:07

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor’u 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada, konuk takım ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.85 Berkay Görmez), Diouf

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Traore, Aosman, Volkan Şen (Dk. 73 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 44 Carayol), Gladkyy (Dk. 86 Samed Ali Kaya)

Goller: Dk. 17 Gladky, Dk. 33 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Etoga, Dk. 61 Eslem Öztürk, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 65 Kurtuluş Yurt, Dk. 90+1 Carayol, Dk. 90+3 Aosman (Adana Demirspor)

Son güncelleme 19:08 | 29 Aralık 2019
adana demirspor İstanbulspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Alanyaspor
17 8 29
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