İsmail Kartal: ‘Beklenmedik şutla yenildik…’

Süper Lig’in 17. haftasında konuğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir şutla mağlup olduklarını söyleyen Kartal, “Planladığımız gibi oyunu götürüyorduk. İlk yarıda top ele çarptı ama hakem direkt vuruş verdi. Sonra toparlandık ve çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarı üçlü orta sahaya döndük, pozisyon vermedik ama kontradan golü atamadık. Uzaktan beklenmedik şutla yenildik” dedi.

Ersun Yanal: `Kamuoyunun takdirine bırakıyorum...` Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Rakip takım sert oynadı. Rakibin yaptığı faulleri ve hakem kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum dedi. İlgili Haberi Oku

‘OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ’

Oyunlarının karşılığı olarak bu skor hak etmediklerini söyleyen İsmail Kartal, “F.Bahçe’ye 2-1 kaybettik ama ortadan geçen maçtı. Biz atsaydık, biz kazanabilirdik. F.Bahçe’nin ikinci yarıda pozisyonu yoktu. Taraftarı mutlu etmek istedik, bu oyunun karşılığı bu skor değildi. Şimdi ikinci yarıya hazırlanacağız, F.Bahçe’ye de başarılar dilerim” diye konuştu.