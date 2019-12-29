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Süper Lig

İsmail Kartal: ‘Beklenmedik şutla yenildik…’

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, beklenmedik bir şutla mağlup olduklarını söyledi.

29 Aralık 2019 22:26

Süper Lig’in 17. haftasında konuğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir şutla mağlup olduklarını söyleyen Kartal, “Planladığımız gibi oyunu götürüyorduk. İlk yarıda top ele çarptı ama hakem direkt vuruş verdi. Sonra toparlandık ve çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarı üçlü orta sahaya döndük, pozisyon vermedik ama kontradan golü atamadık. Uzaktan beklenmedik şutla yenildik” dedi.

29 Aralık 2019 Ersun Yanal: `Kamuoyunun takdirine bırakıyorum...` Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Rakip takım sert oynadı. Rakibin yaptığı faulleri ve hakem kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum dedi. İlgili Haberi Oku

‘OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ’

Oyunlarının karşılığı olarak bu skor hak etmediklerini söyleyen İsmail Kartal, “F.Bahçe’ye 2-1 kaybettik ama ortadan geçen maçtı. Biz atsaydık, biz kazanabilirdik. F.Bahçe’nin ikinci yarıda pozisyonu yoktu. Taraftarı mutlu etmek istedik, bu oyunun karşılığı bu skor değildi. Şimdi ikinci yarıya hazırlanacağız, F.Bahçe’ye de başarılar dilerim” diye konuştu.

Son güncelleme 23:20 | 29 Aralık 2019
Çaykur Rizespor ismail kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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