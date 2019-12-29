Ersun Yanal: ‘Kamuoyunun takdirine bırakıyorum…’

Süper Lig’de 17. haftanın ve devrenin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Yanal maçı değerlendirirken “İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. İstediğimiz oyunu rakibe kabul ettirsek de etkili bir oyun olmadı. İstediğimiz puanı aldık. Rakip takım sert oynadı. Rakibin yaptığı faulleri ve hakem kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

‘Skor her zaman haklıdır!’

Yanal şampiyonluk söylemini yenilerken “Biz doğruları yapmaya çalışan bir kulübüz. Ligi en iyi şekilde zirvede kapatmak istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Sezon başından bu yana oynadığımız oyunun takdirini alamasak da skorun takdirini aldık. Skor her zaman haklıdır!” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de hem 17. hafta, hem de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Fenerbahçe rakiplerinin galibiyetle kapattığı haftada deplasmanda 2-1 kazandı ve devreyi 31 puanla 4. sırada noktaladı. Kanarya iki şık golle galibiyete uzandı. İlgili Haberi Oku

Transfer sorusuna, “Her zaman transfer çalışmalarının içerisindeyiz. Ayın 6’sı akşamında herkese yemek yiyip, basın toplantısı yapacağız. Transferleri o zaman konuşuruz” yanıtını veren Yanal, “6 Ocak’ta bir basın toplantısı yapacağız. Bu maçın önüne geçmemesine adına o zaman konuşuruz. Ayrıca derbi sonrasında başkanımızın açıklaması üzerine benim bir açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.