SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Görüntüler tartışmalara neden olmuştu! EGM'den açıklama
Süper Lig

Ersun Yanal: ‘Kamuoyunun takdirine bırakıyorum…’

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Rakip takım sert oynadı. Rakibin yaptığı faulleri ve hakem kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

29 Aralık 2019 21:33

Süper Lig’de 17. haftanın ve devrenin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Yanal maçı değerlendirirken “İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. İstediğimiz oyunu rakibe kabul ettirsek de etkili bir oyun olmadı. İstediğimiz puanı aldık. Rakip takım sert oynadı. Rakibin yaptığı faulleri ve hakem kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

‘Skor her zaman haklıdır!’

Yanal şampiyonluk söylemini yenilerken “Biz doğruları yapmaya çalışan bir kulübüz. Ligi en iyi şekilde zirvede kapatmak istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Sezon başından bu yana oynadığımız oyunun takdirini alamasak da skorun takdirini aldık. Skor her zaman haklıdır!” diye konuştu.

29 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de hem 17. hafta, hem de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Fenerbahçe rakiplerinin galibiyetle kapattığı haftada deplasmanda 2-1 kazandı ve devreyi 31 puanla 4. sırada noktaladı. Kanarya iki şık golle galibiyete uzandı. İlgili Haberi Oku

Transfer sorusuna, “Her zaman transfer çalışmalarının içerisindeyiz. Ayın 6’sı akşamında herkese yemek yiyip, basın toplantısı yapacağız. Transferleri o zaman konuşuruz” yanıtını veren Yanal, “6 Ocak’ta bir basın toplantısı yapacağız. Bu maçın önüne geçmemesine adına o zaman konuşuruz. Ayrıca derbi sonrasında başkanımızın açıklaması üzerine benim bir açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:19 | 29 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 19:00
1
-
2
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR